El futur de l'antiga presó Model: una escola, un poliesportiu i un memorial

Un institut-escola, un poliesportiu i un espai dedicat a un memorial. Aquests seran els primers equipaments que es projectaran a l'espai de l', que l'preveu que entrin en funcionament entre el 2026 i el 2027. El consistori espera redactar i llançar els concursos d'aquests projectes a principis del 2023, amb una dotació de 2 milions d'euros.En una segona fase, més endavant, s'incorporaran la resta d'equipaments: 121 habitatges públics, un espai per a joves, una escola bressol i espais d'economia social i solidària, a més d'una residència de gent gran. En total, el projecte d'ordenació de la Model preveu set equipaments públics i diferents espais. Els de la segona fase es començaran a redactar el 2024, per estar enllestits entre 2027 i 2028. La proposta d'ordenació del conjunt és de l'equip de "", qui va guanyar el concurs públic el 2020.La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, ha assenyalat que la reconversió de la Model en un pol d'equipaments i habitatge és "" i "rellevant" per a l'. Sobretot, per revertir les mancances històriques del districte. Més concretament, del barri de l'. Sanz ha assegurat que els primers equipaments estiguin llestos el 2026 és un, que el govern municipal podrà complir.Un cop detallada la proposta d'ordenació de l'espai, l'Ajuntament necessita actualitzar el planejament vigent i impulsar una modificació delperquè tot el recinte de la Model passi a estar qualificat d'equipament i zona lliure. El tràmit s'iniciarà la setmana vinent, a laEl regidor de l'Eixample -i també d'Educació-,, ha explicat que l'Ajuntament ha arribat a un acord amb elper agilitzar els tràmits en la construcció de l'institut-escola, mitjançant el. Tanmateix, ha confirmat que el nou institut donarà continuïtat a l'escola d'infantil i primàriai ha indicat que s'està buscant una solució per a l'fora del recinte de la Model.Mentre prosperen els diferents projectes urbanístics, ja ha iniciat la redacció del projecte per obrir un interior d'illa provisional, amb una urbanització del pati. Això significaria obrir el mur en un tram del. Ara bé, la paret que envolta el recinte s'enderrocarà a mesura que les obres vagin avançant.

