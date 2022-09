Kowloon, la ciutat sense llei amb 120 vegades més població que Nova York

Kowloon va convertir-se en el refugi d'immigrants i bandes il·legals Foto: Europa Press

Tres nens als terrats dels edificis de Kowloon Foto: Europa Press

Kowoot construïa edificis atapeïts que resultaven en un entramat de guixos, metalls i cables Foto: Europa Press

"No hi havia llei de la qual parlar. Era una societat. Era una colònia dins d'una colònia, una ciutat dins d'una ciutat, un petit bloc de territori a la vegada disputat i descuidat (...). Els vilatans l'anomenaven Hak Nam, la ciutat de la foscor". Així és com el fotògraf especialista en metròpolis asiàtiques,, va definir Kowloon al llibre City of Darkness: Life in Kowloon Walled City.La ciutat emmurallada de Kowloon, amb una densitat de població, va existir fa 25 anys a Hong Kong. Els habitants, apilats en una superfície que mesurava, aproximadament, el mateix que, van desenvolupar la seva pròpia llei mitjançant l'autogestió i al marge dels governs característics a la resta del món.La història de Kowloon es remunta a la, que va dissenyar-la com a fort per a combatre els pirates que amenaçaven el comerç de la sal en la regió. No va ser fins alque Kowloon va convertir-se una metròpolis, quan el govern xinès va considerar que, malgrat haver cedit Hong Kong a les forces britàniques, havia de tenir certa presència al territori i va quedar-se amb l'administració de Kowloon. Aleshores, hi haviaA finals del segle XIX, la situació va complicar-se: per una part,i va abandonar la regió. Tot i que, a la pràctica, la zona quedava sota el paraigua de Gran Bretanya, el país va adoptar una. Així és com la ciutat emmurallada va quedar en l'oblit per les dues administracions, fet que va ser el detonant pel desenvolupament d'uns costums i d'una gestió legal pròpia.Un dels punts moments clau per Kowloon va donar-se en la Segona Guerra Mundial, quan, enmig de l'ocupació japonesa, la metròpolis va convertir-se en un. Amb el tràfic de persones, Kowloon va començar un creixement poblacional que seria molt difícil d'aturar: el 1950 eren 17.000 habitants; el 1986, 50.000, una xifra que la convertia enEl problema era que Kowloon no podia expandir-se, perquè estava sotmès a unes fronteres molt específiques. D'aquesta manera, va optar peri va iniciar una construcció perillosa i irregular on l'estètica i la seguretat eren elements que no es tenien en compte. Els carrers s'eliminaven progressivament per edificar; per això, la imatge de la ciutat va transformar-se en una mena d'Paradoxalment, d'acord amb Girald, l'arquitectura atapeïda va permetre que les estructures, elaborades amb materials frèvols, s'aguantessin les unes sobre les altres, fet que impedia que. Els habitatges s'amuntegaven; d'aquesta manera Kowloon va guanyar-se el sobrenom de "la ciutat de la foscor", perquè eraa causa del model urbanístic.Durant tot aquest procés, ni les autoritats britàniques ni les hongkongueses van intervenir per regular l'activitat. Kowloon era una espècie dper les administracions, cosa que alimentava la misticitat de la metròpolis emmurallada. Una decisió de, que va cedir la sobirania de Hong Kong a la Xina, va ser el punt d'inflexió de la passivitat dels governs.L'administració xinesa va anunciar una evacuació dels residents de la ciutat per a demolir-la. Va ser un camí llarg: durant anys, van fer-se. Finalment, l'Estat va pagar 384 milions de dòlars en compensació alsKowloon va convertir-se definitivament en pols eli, actualment, en el seu lloc queda un. D'aquesta manera, irònicament, tan política va enderrocar-se la metròpolis emmurallada, però la llegenda i la misticitat de Kowloon continua intacte en l'imaginari col·lectiu.

