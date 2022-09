El jurat declara no culpable l'home acusat de deixar morir la seva dona a Manresa

El jurat ha declarat nol'home acusat de deixar morir la seva dona a Manresa el 2018 . Set membres del jurat han votat en contra de la seva culpabilitat per homicidi, per dos que han votat a favor. El magistrat president del jurat ha emèsL'acusat va al·legar durant el judici oral que malgrat que veia que, no va avisar el metge perquè ella no volia. L'home va explicar que la seva dona i ell es van "abandonar", que el pis se'ls va omplir de brutícia i mala olor i que,, ella no volia que ningú hi accedís.L'assistenta social que els va atendre sis mesos abans de la mort de la dona ha confirmat que no volia ser atesa i que ell obeïa tot el que ella li ordenava.

