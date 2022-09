Els errors d'Espanya durant la pandèmia, segons un informe de 40 experts

Un duríssim informe de 40de prestigi mundial ha posat sobre la taula "errors massius" en la gestió de la. Un "fracàs" de tots els governs del món, segons relata l'estudi publicar a la revista científica, que també analitza els errors que ha comès cada país durant aquests dos anys i mig de coronavirus.En el cas d', l'informe explica que es van tancar massa tard els vols amb lai que per això el virus va propagar-se tan ràpid entre el gener i el febrer del 2020. A més, també assegura que el govern espanyol va "fallar" en la seva"confusa i contraproduent" amb la població. Així ho ha detallat, epidemiòleg de l'Institut de Salut de Barcelona i un dels signants de l'informe.Lazarus recorda que el virus va arribar aa través d'"espanyols i italians" que es movien per l'estranger: "El govern espanyol sabia que teníem un problema i les mesures de control van ser bastant equivocades", assenyala l'expert, que també critica la "" per aconseguirPer altra banda, critica una estratègia de"molt lenta" i que encara no té un pla per afrontar lai l'd'aquest any. En aquest sentit, recorda que la gent "encara no sap si s'haurà de posar o no la quarta dos i quan ho haurà de fer". "No entenc com un país tan desenvolupat i ric com Espanya no tingui un pla després de dos anys", conclou Lazarus.

