Com acabarà la crisi ERC-Junts? Cinc vies per a una negociació enverinada

Que tot continuï com fins ara

Un "reset" amb un nou espai de coordinació

Desacord amb sortida del Govern de Junts

Una escissió a Junts?

Com seria un Govern d'Aragonès en solitari?

, ressaltaven dirigents d'després de la cimera ambal Palau de Pedralbes, especialment dura pel fons de les qüestions que s'hi van tractar . "Els hemper parlar de l'acord de Govern, que fins ara no havia passat", remarquen des del partit que lideren. De la cita de sis hores no en va sortir cap conclusió més enllà que hi haurà més trobades per mirar de refer ponts i esquivar un trencament de l'executiu.La negociació, en tot cas, s'ha anat enverinant progressivament, amb la Diada com a punt d'inflexió , perquè totes les qüestions que separaven -i separen- l'independentisme des delhan cristal·litzat en públic. Aquestes són les cinc opcions de cara a unes converses que tenen de marge fins al debat de política general , a finals de setembre.És altament improbable, en la mesura que Junts planteja tres demandes perquè es "compleixi", sostenen, l'acord de legislatura signat el maig del 2021: posar en marxa la direcció estratègica del procés, convertir la taula de diàleg en un organisme exclusivament centrat en l'autodeterminació i l'amnistia, i construir una estratègia unitària a. Tenint en compte que aquestes dues últimes són les que generen més reticències a ERC, l'acord entre socis s'acostaria sis'avingués a impulsar un nou estat major que superi les desconfiances -també existents entre les entitats sobiranistes- i elabori un nou full de ruta per culminar el procés.Junts es reuneix aquesta tarda amb l'(ANC), que planteja fer efectiva la DUI el segon semestre del 2023 . Aquesta opció, descartada per Aragonès, va ser "escoltada" pel vicepresident-de Junts-, però en cap moment ha estat avalada per la direcció del partit. Qualsevol decisió sobre això, plantegen a la formació -així queda recollit en la ponència política aprovada al congrés del juliol-, ha de ser consensuada amb la resta d'actors., exsecretari general de Junts, insistia aquest diumenge, abans de la manifestació de la Diada que aixecar la suspensió de la DUI, visió compartida per la cúpula si no s'hi associa un pla concret amb tots els actors.Aquesta és una via que permetria a Junts una pista d'aterratge per continuar a l'executiu i convèncer les bases que ser-hi és una bona opció, com defensen consellers de l'estil de. En aquest nou inici de la legislatura hi tindria lloc unadel Govern, com s'ha tractat en converses discretes aquest estiu? Fonts de Junts asseguren que "no té sentit" parlar-ne ara, i demoren qualsevol decisió en aquest sentit a després del debat de política general o bé, fins i tot, de les eleccions municipals. Sempre i quan, això sí, la formació continuï formant part del consell executiu gràcies a un acord amb ERC. Al marge que aquesta remodelació pugui no ser immediata, veus amb ascendència del partit ressaltenen contraposició al paper que juga Puigneró.Si hi ha entesa, ressalten des de Junts, serà "bo" i, per tant, tots els dirigents principals s'hi sumaran. Si no s'arriba a cap acord, la posició serà contrària a continuar a Palau, insisteixen les mateixes fonts., assenyalen diversos dirigents consultats en referència a la negativa, per ara, d'Aragonès a estudiar el nou estat major en els termes que demana Junts i la consecució de les altres dues demandes del partit. Consellers, alts càrrecs i món municipal estan inclinats per continuar al Govern , amb els pressupostos de la Generalitat i les eleccions locals en l'horitzó, però el sector proper a Borràs és. La decisió marcarà el futur del partit.Un dels escenaris -encara que sigui descartat de manera oficial- és que la consulta s'abordi amb posicionaments molt diferenciats encara que hi hagi desacord entre ERC i Junts. Això obligaria la cúpula a posicionar-se i a abordar un resultat que seria, molt probablement, complex de gestionar. Una victòria dels partidaris de continuar a l'executiu comportaria una escissió?, resumeixen a la cúpula. Des de determinats sectors de l'independentisme s'ha alimentat la possibilitat que Borràs acabi desembarcant en una plataforma impulsada per l'ANC, però ella sempre ho ha negat amb rotunditat. En el grup parlamentari, segons fonts consultades per, la majoria a favor de continuar al Govern és clara, a diferència del que apunta aquest dijous La Vanguardia en referència a l'expresidentTenint en compte que el president té descartat convocar eleccions com li reclama l'ANC , una sortida de l'executiu per part de Junts comportaria que ERC es quedaria en solitari. Per tant, hauria de buscar aliats parlamentaris diferents -amb elscom a prioritat, malgrat que no tindrien majoria-, amb la porta oberta al. Els socialistes s'esforcen a tenir un paper central en la legislatura - Giró ja hi negocia els pressupostos - i, de cara a les municipals, arribaran a enteses -o almenys ho intentaran- amb ERC i Junts. Elés si, en aquell moment, les dues formacions

