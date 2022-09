El tiet i excap de gabinet de Rubiales denuncia que va pagar orgies amb diners de la Federació

El tiet de i excap de gabinet deRubiales, ha denunciat davant laque el president de la reial federació espanyola de futbol (RFEF) hauria pagatamb diners de l'entitat, segons ha revelat El Mundo. El mitjà explica que, en la declaració voluntària feta el 30 de maig, l'home va explicar que a principis de 2020 es va fer una festa en un xalet privat deon Rubiales va convidar "entre vuit i deu dones" per "el gaudi d'ell i el seu equip".Segons detalla el testimoni, la cita tenia com a objectiu oficial "unes jornades de", però realment no hauria estat així. Juan Rubiales assegura que allò es va convertir en una festa pagada amb "d'empresa de la mateixa RFEF" i que hauria estat l'exfutbolistaqui hauria convidat les dones "joves". El tiet de Luis Rubiales va ser acomiadat el passat mes d'agost del seu lloc de feina a laJuan Rubiales també ha afirmat que Luis Rubiales hauria buscat la manera de fer arribar diners de laal seu pare, i que, en negar-se ell, va ser quan el seuel va acomiadar. També ha declarat que hauria contractatprivats per espiar, president de l'Associació de Futbolistes Espanyols.En resposta a la notícia, la RFEF ha emès un comunicat en què nega aquestes acusacions i creu que són "": "Mai s'ha fet servir un euro per qüestions que no siguin pròpies de l'activitat de la Federació". Cal recordar que la Fiscalia investiga les suposades irregularitats de Rubiales al capdavant de la RFEF després que El Confidencial revelés, entre altres informacions, les comissions a Gerard Piqué per organitzar la Supercopa d'Espanya a l'

