Beuratges, identitats secretes, nenes desaparegudes i misteri. Són els components que envolten la figura d'Enriqueta Martí, popularment coneguda com. La llegenda l'ha retratat com ai, malgrat ser empresonada, no va es va trobar una prova definitiva que confirmés els rumors dels delictes que se l'atribuïen. Un misteri que, fins i tot més de cent anys després, segueix sent tota una incògnita.va explorar la seva història en una pel·lícula el 2020 , guanyadora de diversos Gaudí."Un guàrdia municipal ha trobat avui a la nena desapareguda. Estava segrestada per una dona d'uns quaranta anys anomenada Enriqueta Martí. Quan el públic ha sabut la notícia, s'han agrupat davant el seu domicili"en el moment de la seva detenció. Els diaris van ser un dels elements que més va alimentar el mite de la figura de la Vampiressa.Enriqueta Martí va néixer l'any 1871 a, però tan ràpid com li va ser possible va traslladar-se a Barcelona, on va treballar com a mainadera i va exercir la prostitució. Casada amb un pintor intranscendent dins l'àmbit artístic,, la parella es guanyava la vida a través de la, on ella exercia feia de curandera.No obstant això, Martí tenia una: al matí treballava i mendicava pels convents i parròquies, a vegades acompanyada per nens que simulaven ser els seus fills. En canvi, a la niti oferia els seus serveis a la zona burgesa de la capital catalana com a proxeneta especialitzada en criatures. De fet, teniaperquè el 1909 van detenir-la per tenir un prostíbul de nenes al carrer Minerva, però Martí va quedar en llibertat després que algú poderósEn la Barcelona de principis del segle XX era molt habitual la. Hi havia el rumor que algú els segrestava, tot i que primer es pensava que eren històries que explicaven els pares als fills perquè anessin amb compte mentre jugaven. El governador civil de la ciutat,, va afirmar que "el rumor era completament fals". Tot va canviar amb la desaparició deLa Vampiressa va segrestar la petita, que s'havia despistat uns segons en allunyar-se de la mare. Durant dues setmanes, els cossos policials van registrar la capital catalana per trobar-la, fins que la veïnava notificar-los per trucada que havia vist a una nena a l'interior de la casa de Martí malgrat que ella no tenia fills.Martí va assegurar que la criatura s'havia perdut i que ella l'havia acollit a casa seva perquè tenia gana, però. A més, va explicar que havia vist com la dona assassinava a un nen a sobre de la taula del menjador. A causa de les seves declaracions, van acusar l'Enriqueta de corrupció de menors.Registrar la casa a fons només va: suposadament, els agents van trobar estris tacats amb sang, ossos humans, vestits de luxe per la mainada i beuratges fets amb sang i greix. Amb les presumptes proves, Enriqueta Martí va ser, on va morir per un càncer d'úter.Tanmateix, hi ha moltes incògnites que no s'han resolt. La mateixa setmana en què Teresa va ser raptada, s'havia descobert un prostíbul infantil al Raval, que comptava amb la. A més, va demostrar-se que els ossos que guardava la Vampiressa eren d'adults i que els usava per a remeis casolans que ella considerava "màgics". Per tant, no hi havia cap prova sòlida que demostrés que era una assassina.D'acord amb les premisses anteriors, hi ha persones que opinen que la Vampiressa va ser unde la Barcelona de principis del segle XX. No s'ha provat si era una assassina; així i tot, s'ha demostrat que eraperquè patia un trastorn "per no poder ser mare", segons les fonts judicials. Una història macabra i plena de llums i ombres que ha despertat l'interès del públic durant dècades.

