El TC rebutja retornar l'acta de diputat a Juvillà de manera cautelar

El(TC) ha desestimat lesque havia demanat l'exdiputat de la CUPi que implicaven que se li retornés l'acta de diputat mentre l'alt tribunal resol el recurs. Juvillà ha dit que la decisió era "previsible però injusta". El cupaire va interposarcontra la decisió del Parlament de fer efectiva la seva suspensió com a diputat. Hi ha tres recursos relacionats amb aquesta causa: el d'empara, que continua el seu camí un cop desestimades les cautelars, el contenciós contra la, i el de cassació contra la sentència alLa interlocutòria, de deu pàgines, el tribunal descarta per unanimitat deixar en suspens l'acord de lade febrer de 2022, pel qual Juvillà quedava suspès com a diputat. Diu la sala que estimar la mesura cautelar suposaria prejutjar el fons del recurs contra la decisió del Parlament, i recorda que l'actuació de la cambra deriva d'uns acords de la JEC que s'estan jutjant al Suprem. Encara no hi ha sentència ferma sobre el cas de Juvillà que va ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a sis mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència Després de dies incerts i d'intercanvi de declaracions, el Parlament va acabar retirant l'escó de Juvillà un cop la JEC va ordenar-ho. El cas va situar de nou ERC, Junts i la CUP davant dels límits de lai va evidenciar la desunió estratègica, que perdura encara sis mesos després. També va posar en qüestió el paper de la presidenta del Parlament,, perquè el desenllaç del cas Juvillà no va ser diferent de l'episodi que va acabar amb la retirada de l'escó de Quim Torra, molt criticat per la líder de Junts. El lloc de Juvillà l'ocupa l'activista

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor