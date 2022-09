El baròmetre deldel mes de setembre situa de nou ellleugerament per davant delen intenció de vot, per bé que la situació en realitat és una prop del 29% de vots cadascun. Així, els socialistes sumarien un punt més que en les eleccions del 2019, mentre que els populars creixerien vuit punts respecte els comicis, però encara sense certificar la victòria, segons l'enquesta feta pública aquest dijous.Darrere d'aquestes dues forces,assoliria un 13% dels suports, repetint un resultat molt similar al del 2019, peròpatiria per la recuperació del PP i cauria quasi cinc punts, fins el 10%. La concentració de vot de dretes també perjudicaria Cs, que amb prou feines arribaria al 3%, quatre punts per sota que a les anteriors eleccions. Pel que fa als partits catalans, la precisió és menor ja que la quantitat d'enquestats a Catalunya és inferior, però la predicció és que tantcomretrocedirien un punt, fins prop del 2,5% i l'1,5%, respectivament, i larepetiria l'1%.El baròmetre apunta que(21%) s'imposa a(17%) com a líder que els ciutadans prefereixen com a president. Per darrere queden(9%) i(4%). Amb tot, una majoria de ciutadans tenen "poca confiança" (31%) o "cap confiança" (38%) en el president espanyol. Feijóo tampoc genera entusiasme perquè desperta "poca confiança" en un 37% dels ciutadans i "cap confiança" a un 30%.Pel que fa a la valoració dels líders, tots suspenen però Yolanda Díaz és la més ben vista amb un 4,7 de nota. Darrere seu se situa Alberto Núñez Feijóo amb un 4,5, Pedro Sánchez amb un 4,4,amb un 3,9,amb un 3,3 i, per últim, Santiago Abascal amb un 2,74.

