Colau reclama a Sánchez que congeli els lloguers com a «mesura d'emergència»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha interpel·lat directament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que es congelin els lloguers com a mesura anticrisi davant la inflació. En una intervenció al programa Al Rojo Vivo de La Sexta, la líder de Barcelona en Comú ha reclamat que el Consell de Ministres segueixi els passos del govern d'Escòcia i anunciï una limitació dels preus dels lloguers que eviti "pujades indiscriminades" mentre no arriba la regulació definitiva que s'està plantejant en la llei d'habitatge estatal, encara sense data ni fórmula concretades.



L'alcaldessa ha fet referència a altres intervencions sobre les quals, al principi, el PSOE tenia reticències, com regular la llum o reduir el cost del transport públic. Tot seguit, Colau ha afegit que el govern estatal -format pels mateixos colors polítics que el seu govern municipal- pot tirar endavant "aquest mateix mes" una "congelació del preu del lloguer" com a "mesura d'emergència" que alleugereixi la preocupació de les famílies a les quals els finalitza el contracte aviat. Si no es fa, l'alcaldessa barcelonina ha vaticinat que es produirà un allau de desnonaments i de malestar social.

D'Escòcia a l'activisme

La màxima representant de l'Ajuntament de Barcelona ha quantificat ena la capital catalana. Aquestes famílies són les que afronten "una angoixa que no es poden imaginar els que no viuen de lloguer", ha valorat l'alcaldessa.Colau s’ha emmirallat en l’anunci que va fer la setmana passada el govern d’Escòcia, que va implicarimmediata del preu delsi ladels. Una mesura inèdita, pensada per aplacar la crisi de l’energia, que en un primer moment s’ha anunciat vigent fins al març.

Aquesta iniciativa política del país britànic va tenir un eco immediat a Catalunya. Hores després que el govern de Nicola Sturgeon tirés endavant la mesura anticrisi, el Sindicat de Llogateres va reaccionar demanant que el govern espanyol fes exactament el mateix. Que regulés un topall dels lloguers per decret amb un desplegament immediat. En aquell primer moment, des de la plataforma pel drets dels llogaters defensaven que era “urgent” aplicar alguna mesura ja que l’habitatge és “el que es menja la major part del sou de les famílies”.

Actualment, amb la regulació de preus catalana caiguda per ordre del Tribunal Constitucional, els preus en la renovació de contractes tornen a ser totalment lliures. Amb un mercat a l’alça, doncs, es reivindica que l’executiu espanyol vagi més enllà de la mesura anticrisi que actualment té en marxa pel que fa a l’habitatge: el topall de pujada del 2% de l’IPC en els lloguers en què encara dura el contracte.

