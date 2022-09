Giró engega la negociació amb el PSC pels pressupostos de la Generalitat

Illa envia una carta a ERC, Junts i la CUP pel cas Borràs

El conseller d'Economia, Jaume Giró, es va reunir dimecres al vespre amb la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, per. La reunió, que es va allargar, arriba després que els socialistes s'hagin ofert en reiterades ocasions a entrar en aquesta negociació sense "condicions" , mentre que la part d'ERC del Govern insisteix que els únics socis possibles són elscom va reiterar dimecres mateix la consellera Laura Vilagrà. Segons Romero, durant la trobada els socialistes van traslladar al conseller la voluntat que els comptes tinguin per objectiu reforçar les prestacions per a lesA la reunió només hi van ser presents Giró i Romero, es va realitzar a quarts de set de la tarda i es va dur a terme al. A la mateixa hora, estava encara en marxa la cimera entre el Govern i les cúpules d'ERC i Junts al Palau de Pedralbes per abordar el futur polític de l'executiu, una reunió "tensa" després de les diferències manifestades aquestes últimes setmanes que s'acaben d'arrodonir amb l'amenaça de Junts de sortir de Govern.Res a veure a la reunió PSC-Giró. Segons Romero, va ser "cordial" i el titular d'Economia es va comprometre a: "Em va dir que continuaríem treballant", ha detallat en roda de premsa aquest matí. L'única petició que posaven els socialistes damunt la taula per aquesta negociació era "sinceritat". El PSC és conscient que ni el president Pere Aragonès ni cap membre d'ERC del Govern volen que els socialistes entrin en l'equació dels pressupostos, i és per això que a la reunió van demanar si el Govern"Ens vam emplaçar a fer més reunions", ha insistit Romero sobre la posició de Giró, de qui ha ressaltat que téper parlar en nom del Govern.Des del partit d'Oriol Junqueras miren amb perplexitat que Giró s'obri a negociar els pressupostos amb els socialistes quan ni tan sols es volen veure amb el PSOE a la taula de diàleg. En canvi, Giró ha dit reiteradament en els últims dies que és unaparlar amb el PSC sobre aquests comptes. En aquests termes es va expressar dimecres al matí en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual va avançar també que pensa portar els comptes al consell executiu al, amb l'objectiu -com es va aconseguir l'any passat- de tenir els comptes en vigor l'1 de gener.Més enllà de les reunions pels comptes, aquest dijous el president del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha fet arribar una carta als presidents dels grups parlamentaris d'ERC, Junts i la CUP instant-los a trobar una solució per la situacióen la qual es troba el Parlament des de la. Els socialistes van fixar com a data límit per desllorigar la situació elperò vist que no s'ha complert, han emplaçat els tres partits a trobar un "acord polític" per solucionar-ho com més aviat millor."No podem ni devem allargar més aquesta situació. Comprometre el prestigi i el bon funcionament del Parlament afegeix incertesa a la situació política actual i no ens ho podem permetre. El Parlament es mereix una presidència amb funcions i facultats plenes", exposa Illa en la missiva, on indica que s'adreça a aquests tres grups polítics perquè són els que van "" de Borràs com a presidenta i s'ofereix a facilitar l'elecció d'una nova presidenta del Parlament amb "plenitud de funcions".

