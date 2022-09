Mor un excursionista trobat amb hipotèrmia a la Vall de Boí

Un dels excursionistes que aquest dimecres va ser rescatat amb hipotèrmia a laa l'Alta Ribagorça) ha mort a l'hospital, segons han confirmat a l'ACN fonts coneixedores del cas. L'excursionista va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelonaels dos en estat greu per hipotèrmia.Els Bombers van informar que cap a dos quarts d'una del migdia de dimecres uns altres excursionistes van alertar que hi haviaUn cop al lloc els van fer la primera intervenció i més tard se'ls va traslladar en helicòpter a l'hospital, on un d'ells ha acabat morint.

