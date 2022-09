Les rates, la plaga més nombrosa d'aquest estiu a Catalunya

Les rates han estat la plaga més nombrosa a Catalunya durant aquest estiu. Segons les dades de, els rosegadors es converteixen en la primera plaga que ha afectat el país durant els mesos estiuencs pels efectes de la pandèmia i les restriccions a l'ús de raticides. L'entitat ha denunciat que la manca de persones al carrer va fer que les rates s'acostumessin a campar als seus aires i, ara, es pateixen les conseqüències.és un perill per la possible transmissió de malalties de les rates als humans. "S’han fet molt visibles, sobretot a grans ciutats", explica el comunicat.En els darrers anys, a Catalunya ja s’havia detectat un increment sostingut d’incidències amb la(Rattus norvegicus) i la(Rattus rattus) als entorns urbans, on habitualment no se'n veien. Segons l'associació, el problema s’ha vist agreujat per les restriccions d’ús d’alguns productes biocides, rodenticides-raticides, concretament. Aquesta prohibició ha estat fruit d’una regulació de la Unió Europea motivada per l’excés d'ús de biocides que en feia la ciutadania."No poder fer servir aquests biocides fa que cada vegada sigui més complex mantenir les poblacions sota els llindars de tolerància establerts", diu el comunicat d’ADEPAP., president de l'associació, ha alertat que les plagues de rates són "molt nocives" per la salut ambiental perquè poden transmetre malalties zoonòtiques, és a dir que es transmeten d’animal a persona i viceversa.Sendra ha afegit que el problema rau en el fet que qualsevol particular pot comprar un raticida en un supermercat i fer-ne un mal ús, ja que pot afectar altres espècies no diana, i això ha fet que la normativa europea sigui cada cop més restrictiva. "Peròi, en canvi, deixar que els experts fem la nostra feina, perquè coneixem perfectament com atacar les plagues de manera completament segura per al medi i per a les espècies que no són objectiu", afirma Sendra.

