El ministeri dedel govern espanyol prepara un nouque sigui més "saludable", de proximitat, ecològic i "respectuós" amb eli el. Per dissenyar-lo, aquest dijous l'executiu estatal ha tret a audiència pública un projecte de reial decret, que preveu aprovar el segon semestre del 2023 per fomentar una alimentació saludable i sostenible als centres educatius públics, concertats i privats d'Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP i Educació Professional.Els interessats tindran unde 15 dies hàbils per fer comentaris i presentar propostes de millora. L'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir l'accés a unai unade qualitat,; elevar el nivell de protecció de la salut dels alumnes i introduir criteris nutricionals i de sostenibilitat per a la contractació, adquisició i oferta d'aliments i begudes als centres educatius.En el procés d'elaboració d'aquest reial decret, el ministeri de Consum ha consultat lesi les entitats representatives dels sectors afectats. Aquesta mesura busca fomentar labasada en aliments frescos, de temporada i de proximitat, així com de tècniques culinàries saludables (davant de fregits o arrebossats).També aposta per la utilització d'almenys un 45 % dede temporada i proximitat en l'elaboració dels menús escolars, així com per un augment, fins a un mínim del 5 %, dels aliments de producció ecològica. Així mateix, té com a finalitat la reducció de residus i el malbaratament alimentari; i la disponibilitat de, tant per diagnòstic mèdic (al·lèrgies, intoleràncies) com per motius culturals, ètics o religiosos.El decret cercarà a més reduir la, els, els potenciadors de sabor, lesi elen les preparacions; i fomentarà l'ús de gerres d'aigua potable, de l', a les taules dels menjadors, llevat que no sigui possible per motius de subministrament.

