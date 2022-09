Pujol «millora» i ja pot menjar però pateix una lesió cerebral

Les condicions de salut de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol evolucionen de manera favorable. L'Hospital de Sant Pau ha explicat que, a més de millorar de manera considerable en les últimes 24 hores i després de tota una setmana ingressat arran de l'ictus que va patir dilluns. Ara bé, l'expresident Pujola la regió temporal esquerra.Després d'una ressonància cerebral feta aquest dimecres, la prova ha confirmat una lesió a la zona que correspon al territori distal de l'artèria cerebral mitja esquerra.on es trobava l'oclusió per la qual se'l va sotmetre a una intervenció dilluns passat. El centre ha informat que l'expresident continuarà ingressat tota la setmana per observació i valorar l'evolució del seu estat neurològic.Pujoldes de l'Hospital de Barcelona, on havia arribat sis hores abans amb un trastorn al llenguatge. Les proves van confirmar ràpidament els pronòstics del metge i van detectar la presència de l'ictus. Per fortuna, han detallat els doctors, l'afectació va ser detectada "a temps" i això va permetre poder "administrar els tractaments" adequats.Fa tot just pocs dies, l'expresident va concedir una entrevista al programade Catalunya Ràdio, on va parlar d'algunes qüestions personals com ara que tenir fills ha estat. Una frase amb la qual subratllava que, malgrat els problemes judicials que travessa la família i pels quals hi ha oberta una causa a l'Audiència Nacional , reivindica el cognom. En la conversa amb Roger Escapa, Pujol també va parlar sobre la mort:Arribarà d'aquí a un any, d'aquí dos, d'aquí tres. No em preocupa, perquè és inevitable", va remarcar el fundador de Convergència.I qui no? No és la meva obsessió", va insistir.L'expresident de la Generalitat viu des de fa anys en un segon pla. El 25 de juliol del 2014 va confessar haver tingut una fortuna a l'estranger, i això va comportar que fos desposseït de tots els honors que comportava el càrrec. La decisió la va adoptara qui ell havia triat com a successor al capdavant de CDC, el partit que va fundar l'any 1974. Mas va ser un dels primers a ser informats per Pujol que faria pública la deixa, que entroncava, també, amb les informacions publicades en diversos mitjans sobre la fortuna oculta de la família a l'estranger. En aquell moment quedaven tan sols uns mesos per la celebració de la consulta del 9-N, primera gran fita del procés.

