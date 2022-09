Zoom detecta un problema de seguretat d'«alta gravetat»: així pots evitar-lo

El servei de videotrucadesha avisat de la detecció de noves vulnerabilitats al sistema de seguretat. L'errada, que permetria que unen què no ha estat autoritzat, s'ha considerat de "gravetat alta". Per resoldre-ho, la companyia ha demanat als usuaris quea l'última versió en tots els dispositius per on es faci servir.L'(OSI), que pertany a l'Institut Nacional de Ciberseguretat i que promou el bon ús de les pràctiques en línia, també ha emès un comunicat que alertava sobre els perills pel navegador. En concret, els experts han puntualitzat que els recursos afectats són l', en versions anteriors a laEl problema de seguretat faria possible que un atacant accedís a la reunió i aconseguís l'àudio i el vídeo sense el consentiment de l'assistent o dels participants. També seria possible que un internauta amb accés de la reunióde la videotrucada. En principi, això no afectaria el navegador, però és recomanable actualitzar-ho com a mesura deNo és la primera vegada que Zoom ha de gestionar errades en el sistema de seguretat. El 2020, en plena pandèmia i amb l'auge de l'ús de les aplicacions en línia, els Mossos d'Esquadra van afirmar a través d'un comunicat que. Aleshores els riscos eren que els ciberdelinqüents accedissin a lesdels usuaris.L'aplicació, que és una de les més utilitzades tant per internautes com per institucions -per exemple, lasol recórrer a aquesta via-, va resoldre ràpidament les incidències, malgrat que continuen repetint-se durant el temps.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor