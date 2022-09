Un guàrdia reial es desmaia mentre custodiava el fèretre d'Elisabet II a Westminster

La litúrgia reial al voltant desegueix commocionant el Regne Unit. Ara, el fèretre de l'anterior monarca britànica està situat al palau de Westminster des de dimecres a la tarda, quan es van obrir les portes per iniciar la capella ardent fins al dia 19 de setembre. Desenes de milers de persones passaran per davant del seu cos per retre-li homenatge i, com és tradicional en les cerimònies reials,estaran envoltant el cos, aproximadament una desena.[youtube][/youtube]Es passen hores i hores en una postura rígida, segons marca el, sense poder fer cap moviment. Un d'ells, a causa d'aquestes condicions i a les altes temperatures,a la capella ardent. Tal com van mostrar la majoria de les retransmissions de les televisions britàniques que mostraven l'escena del fèretre, el guàrdia cap de boca a terra i dos més intenten ajudar-lo per sortir d'allà.Es va interrompre l'emissió diversos minuts perquè el guàrdia fos auxiliat pels metges del cos armat monàrquic i no han hagut de lamentar cap altra més incident. Tampoc ha perillat la vida del guàrdia, segons han explicat els mitjans de comunicació del Regne Unit.per celebrar el funeral d'Estat -en el que estan convidats els anteriors monarques espanyols- i serà enterrada al costat del seu marit, el seu pare i la seva germana.

