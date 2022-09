L'oli d'oliva és el remei clau per reduir la mortalitat, segons un estudi

L'és l'aliment clau en les dietes mediterrànies. A banda de donar un regust únic a les coccions, els científics estatunidencs ja havien alertat dels beneficis que aporta l'oli d'oliva a la salut . Ara, un estudi de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx i l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica (ISABIAL) ha conclòs queEls resultats, que s'han publicat a la revista especialitzada Frontiers in Nutrition, s'han extret a partir d'una investigació que ha analitzat els hàbits alimentaris i l'estil de vida de més dedel País Valencià durant. Així, els autors han determinat que el consum d'oli d'oliva s'associa a unDes de la dècada dels 90 les autoritats sanitàries eren conscients que aquesta mena d'oli té, a més de millorar el sistema immunitari, la memòria i la pell, entre una llarga llista d'avantatges. No obstant això, el catedràtic de Medicina Preventiva i líder de l'estudi,, volia incidir en l'de l'oli d'oliva focalitzat en la mortalitat.Amb aquest objectiu, l'equip de la UMH va analitzar la mortalitat dede més de 20 anys, que van participar en l'Enquesta de Nutrició i Salut en la dècada dels noranta. Aleshores se'ls va avaluar l', d'acord amb el consum de tabac, l'activitat física i la dieta habitual. 18 anys més tard s'ha constatat que dues o més cullerades d'oli d'oliva redueixen unTanmateix, els científics apunten que l'oli d'oliva té un, que augmenten considerablement si es consumeix a través de fregits. Per això, recomanen prendre-hoi en quantitats moderades. Així mateix, avisen que caldria fer més investigacions per observar l'efecte de l'aliment eni extreure conclusions més precises sobre la proporció d'oli que seria saludable per l'organisme.

