​Crema una furgoneta a l'AP-7 amb 18 persones a dins

Els immigrants, pujant a un cotxe dels Mossos. Foto: Cedida

Una furgoneta marca Fiat es va cremar aquest dimecres a la tarda a l’AP-7, al punt quilomètric 113 en sentit sud, a l’àrea de descans de, per causes desconegudes. A dins hi anaven 18 persones sense papers i amagades d'origenEl conductor va abandonar les 18 persones mentre el vehicle s'estava cremant, als voltants de les quatre de la tarda. Una d’elles va trencar la porta del darrere, el grup va poder sortir i es va amagar fora de l'autopista, prop de la C-35 al punt quilomètric 53. En aquest lloc se'ls va trobar i se’ls va traslladar a comissaria deon van ser atesos.Els afectats venien d'Itàlia i havien pagat uns diners pel seu. O sigui, es tracta d’un cas flagrant de tràfic d'éssers humans.Diverses entitats, com la, a més de l’Ajuntament de Sant Celoni, van ajudar per facilitar menjar i beure, i un lloc per dormir al pavelló de bàsquet de la localitat.Finalment, la Policia Nacional d’estrangeria se’n va fer càrrec i el vespre van ser traslladats a la comissaria de la Verneda de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor