Més de 800 professionals acreditats

La cantautorava inaugurar aquest dimecres el 34è Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) amb la presentació del seu quart àlbum, titulat, que sortirà a la venda al gener. Un viatge a través de preguntes existencials, diàlegs amb la natura i somnis. Va ser un concert únic a Catalunya abans que Graham iniciï una gira pels Estats Units i Europa. Un concert que, segons admetia a l'ACN, li genera "una" perquè Vic és la seva ciutat natal, on hi té amics i família i on no actua des de fa temps per culpa de la pandèmia. La 34a edició del MMVV, que s'allargarà fins dissabte, atrauràa la capital d'Osona i enguany, un terç dels quals seran estrena.Aquest dimecres al vespre l'Atlàntida estava plena a vessar per escoltar una de les artistes de casa amb més projecció internacional. Es tracta de Núria Graham, quei del que, fins ara, només se n'havia pogut escoltar un sol tema.és una cançó que explica la història d'un peix daurat que neda dins d'una peixera i mira a través del vidre. Llavors el peix s'adona que dins d'aquell espai pot trobar totes les respostes que ha estat buscant.La programació del MMVV la forma: el Teatre, l'Auditori i la Carpa de l'Atlàntida, la Jazz Cava, El Sucre, la Plaça Major i el Casino. Un terç de la programació seran estrenes.El director del mercat,, explica a l'ACN que enguany han rebut una gran quantitat de propostes. ". Al final gairebé tothom és descartat", afirma Lloret. Però afegeix que estan "especialment contents" perquè hi ha algunes propostes "poc conegudes" a qui es dona veu. Aquesta "sobreproducció" que destacava el director del certamen és possible perquè crear música en un estudi domèstic s'ha popularitzat. Tot i reivindicar els espais i els estudis de gravació tradicionals, Marc Lloret assenyala que "hi ha molta gent que fa grans coses a casa seva".Una de les imatges més mítiques del mercat i que enguany es recuperarà serà els grans. La caiguda de les restriccions, després de dos anys d'un certamen atípic per culpa de la pandèmia, tornaran a portar les fotografies de grans multituds.La principal raó de ser del MMVV és la de dinamitzar i promoure la. Per això, el certamen juga un paper important com a espai de trobada d’aquesta indústria a Catalunya.Per tot plegat, el certamen està rebent, una xifra superior a la de l'any passat ja que se suprimeixen les restriccions per la Covid-19. En la zona professional, una de les novetats és un. Es tracta d'un programa que fomenta la participació de tècnics culturals municipals que tenen una llarga trajectòria i experiència al mercat, amb una trentena de tècnics que no l'han visitat mai o que s'han reincorporat recentment al sector. Aquests reben un acompanyament i assessorament dels més veterans per introduir-se i entendre el funcionament del mercat.és una de les claus per entendre el Mercat de Música Viva de Vic com un lloc on la indústria hi vol ser present. "Quan decideixes posar el focus en el sector, construir projectes escoltant artistes, promotors privats o tècnics de l'administració i preguntar-los directament perquè puguin participar és fer-los partícips del projecte", explica Marc Lloret. "Quan et sents part d'un projecte és més fàcil sentir-te amb el compromís de ser-hi perquè hi formes part", conclou.Més enllà de ser un aparador musical de primer ordre, eltambé representa una injecció de negoci per a la ciutat, que aquests dies té els hotels plens i moltes reserves als restaurants. De fet,que dura el certamen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor