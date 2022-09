Defensa investiga la manipulació de l'1-O a l'article d'«Alcarràs» a Viquipèdia

L'abans i el després de la menció a l'1-O a l'article d'«Alcarràs» a Viquipèdia. Foto: ND

L'adreça IP i les seves dades, que apunten al ministeri de Defensa. Foto: ND

Elsobre la pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón . En concret, l'executiu -des del mateix departament de Defensa- es va dedicar a editar l'article del film per imposar el seu relat pel que fa al context que envolta el poble lleidatà. Ho ha fet a través de l'article del film dea Viquipèdia i amb el ministeri deintentant censurar els fets de l', però va ser enxampat, tal com ha explicat l'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet . Ara, després del rebombori generat per haver estat enxampats, han informat que iniciaranCom es pot comprovar a partir de l'historial d'edicions de, que és d'accés públic, es veu que a les 14.18 hores d'aquest dimarts s'ha modificat una menció a l'. S'ha passat "lava carregar contra els ciutadans per evitar-ne la realització (del referèndum)" a simplement parlar de"il·legal" eliminant qualsevol referència a la violència exercida per les forces de seguretat de l'Estat ara farà cinc anys.Un cop verificat el canvi, la mateixa eina de Viquipèdia també permet obtenir l'adreça IP des de la qual s'ha fet la modificació. Es tracta de laamb el número, i com que totes aquestes adreces són públiques, es pot saber on es troben ubicades fent una simple cerca en diferents pàgines especialitzades. Doncs bé, aquesta IP pertany ni més ni menys que al ministeri deLa pel·lícula de Carla Simón, guanyadora de l'Os d'Or al Festival de Berlín d'aquest mateix any , competirà per ser una de les cinc nominades a l'estatueta daurada en la categoria de. És la segona vegada que se selecciona una pel·lícula de Simón per als Oscars, després de l'immens èxit d'(2017). També és la tercera vegada que una cinta en català es converteix en la representant d'Espanya en els guardons de Hollywood. El 2008 ho va fer, d'Agustí Villaronga, encara que no va arribar ni a la preselecció.Alcarràs retrata l’últim estiu d’una família dedicada a la recollida delen aquesta població lleidatana. No hi haurà una altra, ja que el propietari de les terres que van conrear durant dècades, per contracte verbal, les dedicarà ara a un altre negoci més lucratiu: les plaques d’. Com en el seu primer llargmetratge, la història parteix d'una experiència personal, la mort del seu avi. La cineasta gravita sobre les relacions familiars, a les que incorpora el xoc entre diversesque viuen juntes. El film s'imprimeix de, com el manteniment de l'agricultura enfront del model per explotar les energies renovables en un entorn rural en crisi.

