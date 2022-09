Zelenski sobreviu a un accident de trànsit a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Ensurt monumental en plena contraofensiva ucraïnesa en la invasió russa. El president d'Ucraïna,, ha sortit il·lès d'un accident de trànsit a la capital, Kíiv, en tornar de la regió reconquerida per part de les seves tropes. Segons informen les agències d'informació ucraïneses i el mateix departament de comunicació del govern, Zelenski hauria patit el sinistre en tornar, concretament, de la ciutat d'Izium.Un vehicle s'hauriaque transportava el president ucraïnès. Qui si ha resultat ferides ha estat el conductor del vehicle presidencial, però els metges de Zelenski, que l'acompanyaven en aquesta comitiva, han pogut atendre'l i enviar-lo a un hospital. La policia ucraïnesa està investigant les causes de l'incident i si hauria estat deliberat.Zelenski havia viatjat durant la jornada del dimecres a la localitat d', situada en la regió de Khàrkiv i "alliberada" recentment de les tropes russes, on ha assistit a la cerimònia oficial d'hissat de bandera. El passat 11 de setembre, la contraofensiva ucraïnesa sorprenia bona part del món i, especialment, a l'exèrcit rus.Les forces de Zelenski van assegurar quequadrats durant la primera quinzena de setembre mentre que el ministeri d'Afers Exteriors rus assegura que la replegada de tropes forma part del pla establert pel Kremlin.​​​​​

