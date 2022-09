El BOE canvia el nom de les comarques: «Pajares de Yuso» i «Bajo Campo»

Avui el BOE publica un Reial Decret q regula les subvencions a les centrals fructícoles afectades per les onades de fred de principis d'abril. En l'annex es relacionen les comarques afectades.El Pallars Jussà canvia el seu nom pel d Pajares de Yuso.Tots els noms estan en castellà pic.twitter.com/eHj4A22gYB — Núria Vilà i Rabella (@i_rabella) September 14, 2022

L'insult a la llengua catalana i al seu estatus de llengua oficial (també dels topònims) és publicat al BOE. El govern falta al respecte d'una forma grotesca. Riure's dels nostres mots és una forma de xenofòbia. Una ofensa oficial a la llengua de tot un poble. pic.twitter.com/L3s9inUofF — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 15, 2022



Bienvenidos al territorio de Pajares de Yusso (o de abajo) pic.twitter.com/I5xzYdgv1i — Pajares de Yuso (@PajaresdeYuso) September 15, 2022

Elha publicat aquest dimecres, 14 de setembre, un reial decret que regula la concessió sobre lesa les centrals fructícoles afectades per les onades de fred entre el 2 i el 5 d’abril. Durant quatre dies, es van registrar a tot l’Estat glaçades poc habituals per a l’època que van malmetre molta fruita.Entre lesn’hi ha unes quantes de catalanes, que s’apunten a l’annex del document. El sorprenent és que tots els noms són en castellà (o en una mena de traducció a l’ús).Així, entre d'altres, el Pallars Jussà canvia el seu nom pel de. O el del Baix Camp, perLa sonada traducció ha indignat. En una piulada, l’expresident de la Generalitat ho ha qualificat d’”” i “”, així com una “”. Però no només ha provocat enuig. També ha despertat l'enginy a les xarxes, els usuaris de les quals han reaccionat amb humor amb comentaris de tot tipus i, fins i tot, creant a Twitter el compte @PajaresdeYuso

