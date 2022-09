Mor un home a les Franqueses en caure des d'una teulada a 30 metres d'alçada

Un home de 43 anys ha mort el matí d'aquest dimecres en precipitar-se des d'una teulada a 30 metres d'alçada a. Elshan rebut l'avís a les 12:30 hores. Segons ha pogut saber, es tracta d'un treballador que estava duent a terme una reparació quan s'ha precipitat al trencar-se el sostre.El seu company, qui ha donat l'alerta, ha explicat al cos policial que la víctima estava intentant col·locar un cable de vida en el moment de l'accident. Cinc dotacions dels Mossos i un indicatiu dels'han desplaçat al lloc dels fets, però tot i la seva ràpida actuació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.Laha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del, així com del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor