«L'espasme del sanglot»: quan els nens deixen de respirar mentre ploren

Tots els pares i mares han viscut un moment de tensió i angoixa quan el seu fill ha deixat de respirar de manera momentània mentre plorava. És el que en termes clínics es denomina "" i no es tracta de res greu. Aquests episodis acostumen a passar amb nens sans de, sobretot entre els 2 i 3 anys.Laho defineix així: "L'infant deixa de respirar de manera brusca i comença a posar-se de color morat o pàl·lid. Finalment, recupera el plor i la respiració". L'espasme no dura més d'un minut però, en alguns casos, els nens poden arribar a. També poden experimentar la contracció involuntària dels múscols de les extremitats.No obstant això, el SEUP tranquil·litza i afirma que es tracta d'un "" que no provoca danys a curt ni a llarg termini. Es desconeixen les seves causes, tot i que els pediatres coincideixen en determinar que els fills de pares que han experimentat episodis similars tenen més opció de patir-los.

