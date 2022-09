Augmenten a tres les denúncies per abús sexual al Club Hoquei Mataró

Elshan rebut en les darreres 48 hores dues denúncies més contra un històric membre delper abusos sexuals. Aquests darrers casos s'afegeixen a la primera denúncia feta pública dilluns . Segons han explicat els Mossos, els abusos s'haurien produït en èpoques diferents. En el cas de la primera víctima, els fets es remunten al 2015, mentre que la segona denúncia fa referència a quelcom succeït. La tercera, parla de fa uns deu o quinze anys.Des que es va fer pública la primera denúncia, el club s'ha posat a disposició de totes les possibles víctimes i ha condemnat "". La policia catalana ha detallat que les víctimes tenien entre 10 i 14 anys en el moment dels fets i que tots descriuen un mateixdel sospitós.El cos policial va rebre la primera denúncia el 28 de juliol, quan el presumpte agressor va ser citat a declarar. Finalment, el 6 d'agost es va tancar i traslladar l'atestat al jutjat. El fet que l'agressor perpetrés els abusos de manera repetida va fer sospitar que hi podria haverque encara no s'havien fet públics. I així ha estat. No es descarta que en puguin existir més.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor