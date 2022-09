Cimera «dura» del Govern i les direccions d'ERC i Junts per analitzar el futur de la coalició

Primera cimera rellevant deli de les cúpules d'en ple debat sobre la continuïtat de l'executiu de coalició. Tres dies després de la manifestació de la Diada , el president de la Generalitat,, ha encapçalat aquest dimecres una reunió d'anàlisi amb els noms propis de les dues formacions, en què també hi han participat la consellera de la Presidència,, i el vicepresident,. La trobada al, que ha començat al migdia i ha acabat més enllà de les nou del vespre, estava perfilada des de feia dies -abans de l'Onze de Setembre-, segons les fonts consultades per. Les mateixes fonts han detallat que el diàleg ha estat marcat per la "" i també ha resultat "" entre les parts.En el contacte maratonià per explorar espais d'entesa entre els dos principals actors polítics de l'independentisme -s'han volgut "teixir ponts", segons fonts governamentals- també hi era present la presidenta de Junts,, i el secretari general de la formació,, així com els representants parlamentaris i portaveus dels dos partits:, pels republicans, i, pels juntaires. El contacte arriba en el trajecte cap alde finals de mes, fixat com a "" per Junts per prendre una decisió sobre la seva permanència al Govern. Un debat en el qual el president de la Generalitat té previst formular una proposta sobre l'autodeterminació.Veus governamentals consultades per aquest diari han especificat que els màxims mandataris d'ERC a l'executiu han reclamat als representants de Junts que "" quina és l'que plantegen en termes nacionals. "Laés imprescindible per continuar", apunten aquestes fonts sobre la base del missatge que ha aparegut en la reunió, un requisit previ per als republicans per afrontar debats profunds sobre els passos de futur a seguir.La cimera s'empelta del soroll dels darrers dies, en què Aragonès i l'han constatat les diferències sobre el rumb que ha de seguir el moviment independentista . En el marc de la manifestació de l', l'entitat va plantejar un ultimàtum al Govern -independència o eleccions- i aquest dimarts va fixar el segon semestre del 2023 com a data per forçar el salt a l'estat propi. En sintonia amb l'Assemblea, Borràs va afirmar l'endemà de la Diada que era "perfectament possible" que Junts abandonés l'executiu si ERC no assumia canvis en l'estratègia sobiranista. Paraules després contestades pel conseller d'Economia,, partidari de la permanència a l'executiu i que treballa en la confecció dels pressupostos per al 2023 . Uns comptes que Giró negocia amb els comuns i la CUP, però que també veu obligatori discutir amb elERC i Junts exploren si hi ha marge per redefinir unade l’independentisme. Era una de les tres exigències que Junts havia fet al partit d’Aragonès abans de prendre una decisió sobre el seu futur a l'executiu, a més de la creació d’uni unaamb l'Estat en el marc de la taula de diàleg. Malgrat participar de les converses, ERC es mostra escèptica davant la possibilitat que Junts deixi el Govern, com ha verbalitzat aquest mateix dimecresen una conferència a Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor