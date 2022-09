T'envien aquest correu per fer-te por i robar-te: «Esborra'l»

⚠️ Es fan passar per @INTERPOL_HQ i t'envien aquest correu. Et fan agafar por perquè t'acusen de tres delictes. No responguis el correu i esborra'l #StopEstafes @osiseguridad pic.twitter.com/gbIn1rjxaz — Mossos (@mossos) September 14, 2022

Elshan alertat aquest dimecres d'un correu dissenyat per estafar. Els ciberdelinqüents en qüestió es fan passar peri, amb un segell i firma falsos, adverteixen les víctimes que estan acusades de greus delictes relacionats amb la pornografia infantil.Molts ja ho sospitaven, però la policia ho ha confirmat: es tracta d'un sistema per robar. En aquest cas, segons els Mossos, els lladres "et fan agafar por perquè t'acusen de tres delictes" i donen un marge de 48 hores per respondre.Així, les víctimes es posen nervioses i responen al mail amb dades que els estafadors utilitzen per robar. La reacció, però, ha de ser ben diferent: "No responguis el correu i esborra'l", demanen els Mossos d'Esquadra.

