El Govern preveu fixar per llei la paritat a les direccions dels col·legis professionals

El Govern impulsarà un projecte de llei perquè els òrgans directius de col·legis professionals hagin de ser obligatòriament paritaris, amb un 50% d'homes i un 50% de dones. Ho ha avançat aquest dimecres la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, abans d'inaugurar la jornada "Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats". Es farà mitjançant una proposta per reformar el Codi Civil de Catalunya, que es presentarà abans d'acabar el 2022. Aleshores es portarà al Parlament, perquè els grups puguin presentar esmenes.



Ciuró ha valorat que "no té cap sentit" que en algunes professions eminentment feminitzades les escoles professionals siguin regides només per homes. "Quan això passa, es perd la visió d'una part del col·lectiu professional", ha afegit. La delegada del Govern, Maria Eugènia Gay, que també ha assistit a l'acte, ha volgut enfocar bé el camí a seguir i ha recordat que "encara existeixen situacions en què cal continuar treballant". Si bé, ha destacat els avenços assolits els darrers anys.

En aquest sentit, Gay ha defensat que l' obligatorietat dels plans d'igualtat a les empreses "suposarà un", alhora que ha de permetre "exigir més transparència a les corporacions". Per finalitzar, ha qualificat de "fonamental" l'aprovació de la llei del "" per tal de lluitar contra la violència masclista.També han assistit a l'acte "Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats" el degà del Col·legi Notarial,; la vicedegana,; el degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) i president de La Intercol·legial,; i la presidenta de la comissió de dones de La Intercol·legial,

