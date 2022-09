El Suprem diu que Griñán va actuar amb «passivitat» davant la «il·legalitat» dels ERO

Elha ratificat la sentència pels ERO d'Andalusia i ha conclòs que l'expresident de la Juntasabia que el criteri que es va seguir amb els expedienti, malgrat això,davant del "malbaratament i l'arbitrarietat" amb què es concedien les ajudes. L'alt tribunal assegura que l'exidirigent delhauria pogut impedir les conductes perpetrades, que van suposar un desfalc de prop de. La sentència, feta pública aquest dimecres, ressalta que és "contrari a la raó" suposar que desconeixia les irregularitats que es van cometre.La resolució, de 1.205 pàgines, confirma la condemna als expresident de la Junta Manuel Chaves i José Antonio Griñán per l'ús irregular de les subvencions autonòmiques per als ERO. Així, es manté la pena de nou anys de presó i inhabilitació per a Chaves per un delicte de prevaricació, i els sis de presó per a Griñán per malversació i prevaricació. La família ja ha presentat una petició d'davant del Ministeri de Justícia. El PSOE assegura que els dos exdirigents andalusos són "innocents". El Suprem remarca que els acusats no han estat condemnats pel seu càrrec, sinó perquè s'han provat diversos delites i perquè s'ha acreditat que van actuar "amb ple coneixement dels fets".La decisió de la sala segona compta amb unque signen dues magistrades, Ana Ferrer i Susana Polo, que mantenen que el tribunal hauria d'haver estimat parcialment els recursos presentats pels condemnats i absoldre'ls del delicte continuat de malversació. En tot cas, la majoria de la sala ha conclòs que Griñán tenia unen l'elaboració i aprovació de les normes pressupostàries, i per això tenia un "alt nivell de coneixement" de com funcionaven. "L'ús de transferències de finançament per eludir la normativa de les subvencions era una dada reveladora que la gestió de les ajudes podia donar lloc a arbitrarietat i malbaratament", diu la sentència.El president de la Junta, manté el Suprem, coneixia les conductes irregulars que s'estaven duent a terme i hauria pogut impedir-ho, però no ho va fer. De tota manera, l'alt tribunal reconeix que Griñán no tenia "coneixement concret" de tot el que passava amb la concessió de les ajudes, però sí que tenia prou elements actuar "impedint el finançament del sistema il·legal implantat". "", diuen els jutges. La sentència detalla diverses resolucions dictades per Griñán i ressalta que van ser "manifestament il·legals" i "injustes", perquè transgredien "de manera patent i barroera" la llei.

