Lava enviar cartes aper demanar més informació sobre l'espionatge ambdesprés de les revelacions de casos en aquests països i l'Estat és l'únic dels quatre que encara no ha respost la sol·licitud de l'executiu comunitari. Segons admeten un document en què respon a preguntes escrites fetes pel comitè de l'Eurocambra que investiga l'ús de Pegasus a lai al qual ha tingut accés l'ACN, la carta a Espanya per demanar més informació sobre l'espionatge es va enviar el 24 de maig i és l'únic dels quatre països que encara no ha donat resposta a la sol·licitud de l'executiu comunitari.En la carta que va enviar als quatre països, la Comissió Europea els demanava més informació sobre el seui la seva interrelació amb la legislació europea de protecció de dates, concretament el reglament general dei la directiva sobre l'ús de dades per part de les forces de seguretat.Segons apunta l'executiu comunitari, les primeres cartes que es van enviar van ser a Hongria i Polònia el 14 de febrer, després a Espanya el 24 de maig i l'última va ser a Grècia el 29 de juliol. Les autoritatsvan respondre l'11 de maig, les poloneses el 29 de març i les gregues el 2 d'agost. Les autoritats espanyoles encara no ho han fet. En l'escrit, la Comissió Europea apunta que les autoritats hongareses han argumentat que l'ús de Pegasus forma part de lai no està sota la legislació europea, la mateixa resposta que han donat les autoritats poloneses.Les autoritats gregues apunten que és qüestionable que les preguntes de l'executiu comunitari estiguin dins de les competències de la Unió i asseguren que les autoritats judicials estan investigant l'intent d'espionatge a un eurodiputat. Finalment, Brussel·les conclou el text tot apuntant que continuarà "avaluant" la relació entre ladels estats i la deeuropea. També es compromet a seguir "de prop" les conclusions del comitè de l'Eurocambra.

