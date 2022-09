L'OMS ja veu el final de la pandèmia: «Mai ha estat tan a prop»

El director general de l'(OMS),, ha assegurat que "mai no s'ha estat en una millor posició" per posar fi a la pandèmia de la Covid, i per això ha demanat "no perdre aquesta oportunitat". I és que, tal com ha detallat en roda de premsa, la setmana passada es va registrar el nombre "més baix" de morts per coronavirus des del març del 2020, de manera que "ja es pot veure la llum al final del túnel"."Una persona que corre maratons no s'atura abans d'arribar a la, sinó que corre més i amb tota la seva energia. Estem en una posició d'avantatge i veiem la meta, però és el pitjor moment per deixar de córrer. El que hem de fer resmés ràpid i assegurar-nos que travessem la línia de meta", ha recalcat.I és que, tal com ha advertit, si no s'aprofita aquesta oportunitat es corre el risc que apareguin més, mési més. "Ja s'ha demostrat que, com més circula el virus, més oportunitats hi ha que muti. Esperem que hi hagi noves onades d'infecció, i per això encara queda molt per fer", ha destacat l'epidemiòloga líder de l'OMS,Per tot això, l'organisme de lesha publicat sis informes de polítiques amb accions clau per posar fi a la pandèmia. Aquests documents, tal com ha informat Tedros, es basa en lescientífiques i lesadquirides els últims 32 mesos sobre el que funciona millor per salvar vides, protegir els sistemes sanitaris i evitar problemes socials i econòmics.

