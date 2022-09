El Barça vestirà de blanc la pròxima temporada

Elvestirà completament de blanc la pròxima temporada. Almenys així ho ha explicat el diari Sport, que ha detallat que la junta directiva deja ho ha aprovat. El mateix mitjà afirma que, malgrat les possibles crítiques inicials, des del club esperen que sigui una de les samarretes més venudes de la història, ja que el model que ha arribat els ha convençut. Serà el segon any consecutiu que el Barça juga de color blanc en la seva segona equipació. Com es va veure aquest mateix dimarts a Munic , els deja van lluir una samarreta que, val a dir, s'apropa més aviat al gris. A més, compta amb una creu blaugrana que vol servir d'homenatge a laAmb tot això, no són les dues úniques ocasions en què uns jugadors culers han vestit de blanc. A finals dels 70 una llegenda comja havia vestit amb el color històric de l'etern rival, el, i encara abans, durant els anys cinquanta i seixanta, el Barça havia vestit de blanc quan era visitant i el blaugrana s'assemblava a l'equipació del rival local.

