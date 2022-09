València es planteja fer una setmana laboral de quatre dies l'abril del 2023

Una setmana de. Aquesta seria la prova pilot que es planteja fer la ciutat deper intentar analitzar quins beneficis o quins inconvenients repercutiria aquest canvi laboral. Es tracta d'una mesura que ja s'ha implementat en altres països europeus i que diverses formacions polítiques, com, han demanat a l'estat espanyol. La capital valenciana va acollir el maig d'aquest any eli el seu alcalde,ja va anunciar llavors que intentarien posar en marxa una prova pilot que dugués a terme aquesta modificació.Es tria el mes d'abril del 2023 per aprofitar els dies festius que aglutina la ciutat i el País Valencià, permetent així no "vulnerar" cap legislació ni cap altra qüestió laboral que repercutiria de manera severa a la majoria d'empreses. Moltes altres dels sectors com l'hostaleria o el turisme, però, no es veurien afectades per aquesta prova. En una reunió de Ribó amb el president de la Cambra de Comerç del País Valencià,, i la CEV-València,, l'alcalde ha assegurat que aquesta prova "encara no s'ha dut a terme a cap altra lloc d'Europa".“Nosaltres volem veure, sense entrar en cap mena de negociació col·lectiva entre treballadors i empresaris perquè això no ens correspon ni és competència municipal,en quatre dies a la setmana", ha explicat Ribó, en sortir de la reunió. Totes tres administracions consideren "indispensable" abordar el tema amb els sectors econòmics implicats abans de posar-ho en marxa. La qüestió, però, és que la prova pilot està sobre la taula.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor