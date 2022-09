Barcelona reitera el seu rebuig als bicitaxis: 100 requises i 230 sancions durant l'estiu

L'ha requisat un centenar de bicitaxis i ha imposat 250 sancions durant l'estiu. Així ho ha anunciat aquest dimecres el primer tinent d'alcaldia,, que ha afirmat que aquesta activitat "" a la ciutat. Els vehicles requisats es guarden en un dipòsit municipal i el consistori no descarta que se'n requisin més si en veuen operant per la ciutat. Un cop tramitat el procés sancionador, els seus propietaris podran endur-se'ls, però no fer-los servir per transportar passatgers.Collboni ha celebrat la campanya d'erradicació impulsada des del consistori: "És obvi que", ha dit. A més, ha reiterat que els vehicles són una font d'inseguretat viària i s'ha felicitat per l'alliberació dels carrils bici, que es trobaven obstaculitzats per bicitaxis. També s'ha referit a la suposada vinculació dels conductors ambvinculades amb les drogues.D'altra banda, ha recordat l' acord amb la Generalitat per prohibir l'activitat a tot Catalunya a finals d'any, via decret o via llei d'acompanyament als pressupostos, que espera que comenci a tirar endavant en els pròxims dies. La cobertura jurídica s'aconseguirà amb la modificació de la, de 2003. Més concretament de l', que regula les característiques que ha de tenir un vehicle per considerar-se taxi. La bicicleta s'exclourà com a vehicle vàlid per prestar el servei.Segons calcula el consistori, abans que se suspengués l'activitat, hi havia prop d'a Barcelona. Es desconeix si els que no han estat requisats es troben guardats pels seus propietaris, si se n'han desfet, o si han marxat. En aquest sentit, Collboni ha advertit que si operen per Barcelona, també acabaran al dipòsit.El tinent d'alcaldia ha repetit que aquest tipus de vehicles no encaixen en elque vol projectar Barcelona i ha assenyalat, a més, la "" que hi ha al darrere. L'Ajuntament, ha dit, no reconeix el bicitaxi com un sector i, per tant, no té previst reunir-se amb conductors per explorar cap altra sortida per a ells. Per acabar, ha recordat que hi ha un perill associat a lai ho ha vinculat a l'explosió del diumenge passat al carrer Piquer, al

