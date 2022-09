En marxa el procés per decidir com ha de ser el Pirineu del segle XXI

L'economia del segle XXI, una oportunitat

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha donat el tret de sortida al procés participatiu per a l'elaboració de. Es tracta d'un full de ruta per orientar "el desenvolupament sostenible" de l'Alt Pirineu i Aran,, Solsonès i Ripollès els pròxims anys.El procés participatiu comptarà amb, des del 15 de setembre fins al 15 de novembre, entre presencials i virtuals. Puigneró ha animat la ciutadania a fer propostes "concretes" i amb una "dosi de realisme" pels anys vinents. Els eixos que han definit per treballar són:Algunes de les propostes que es plantegin acabaran ambi altres amb, ha dit el vicepresident, i ha afegit que "tot no serà una qüestió de diners". L'objectiu que es persegueix ési prioritzar els reptes que ha d'afrontar.El procés participatiu de l'Agenda es desenvoluparà a partir d'un document que va rebre el vistiplau del Consell Executiu el passat mes de maig. A partir de demà,, tothom que ho vulgui podrà fer, però serà el 27 de setembre quan se celebrarà la. El 27 d'octubre començaran lesa les comarques. Serà durant el mes de desembre es farà públicde tot el procés participatiu.amb l'Agenda "és orientar el futur sostenible del Pirineu, tant pel que fa a la seva població, garantint-ne l'arrelament, com a l'accés als serveis bàsics i la connectivitat física i digital". Puigneró ha sentenciat que "". En aquest sentit, ha recordat el desplegament de la fibra òptica que s'està duent a terme a tot Catalunya sense oblidar les comarques de l'Alt Pirineu., està previst que finalitzi el 2025.El vicepresident no ha deixat escapar l'ocasió per parlar dei ha reconegut que "la comunicació entre el Pirineu és". Ha parlat de l'N-260 i ha dit que cal fer-hi actuacions "necessàries i concretes" per reduir el temps de trajecte entre la Cerdanya i l'Alta Ribagorça, a tall d'exemple. Tot, amb l'objectiu "d'afavorir la comunicació transversal del Pirineu". Pel que fa a la línia R3, el vicepresident del Govern ha sentenciat que "no pot continuar així" i ha de ser una "alternativa competitiva" al cotxe. Per tot ha insistit a reclamar el seu traspàs.L'Agenda es concretarà des de l'autodesenvolupament del territori, prioritzantque funcionin com a, i endes de les mateixes comarques del Pirineu.En conjunt, l'Agenda serà un procés de participació i concertació territorial, amb "la dinamització econòmica sostenible i l'arrelament de la població" com a prioritats. Vol recollir i plasmar en un document lesde les comarques pirinenques i, com a tal, serà la base sobre la qual s'aprovarà la, que fixarà les actuacions concretes per donar resposta a aquestes necessitats.En la presentació celebrada aquest dimecres a Prullans, a la Cerdanya, davant diferents representants del territori, el Berguedà ha fet acte de presència amb una comitiva encapçalada pel president del Consell Comarcal,, els consellers, i la gerent

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor