Eva Green i Dario Argento també seran protagonistes del Festival de Sitges 2022

Elescalfa motors per a una de les edicions més potents dels últims anys. La mostra de cinema fantàstic, animació terror i ciència-ficció aterrarà el 6 d'octubre a la ciutat del Garraf fins al dia 16 del mateix mes, amb tot un repertori de pel·lícules, curtmetratges i activitats que faran les delícies per als cinèfils i apassionats dels gèneres.Els responsables del festival, amb, han presentat aquest dimecres totes les novetats que quedaven per tenir la imatge completa del certamen. L'actriu, que presentarà nova pel·lícula, i el mític cineasta italià, qui rebrà el Golden Honorary Award, són les dues novetats més destacades per Sitges. Els dos noms se sumen a les ja anunciades aparicions de Rodrigo Sorogoyen, Edgar Wright i Neil Marshall seran reconeguts amb el Premi Màquina del Temps. El Festival de Sitges ha tancat tota la seva programació amb un cartell de luxe, amb desenes de pel·lícules, curtmetratges, documentals i altres passis. Argento que ja va rebre el premi Màquina del Temps en l'edició de 1999 i el Gran Premi Honorífic l'any 2012, es va convertir en tota una institució el cinema de gènere en els anys 70 i 80, època en la qual va popularitzar el subgènere del giallo. Enguany acudirà a la seva cita presentant, la seva primera pel·lícula en deu anys.Laoferirà una variada selecció de títols, de temàtiques i estils diversos. Després de la victòria deen l'edició passada, Sitges ha programat títols comde Tereza Nvotová, i, de Max Seeck i Joonas Pajunen, dues pel·lícules que, des de l'exploració dels vincles familiars, recuperen el bosc com a brou de cultiu d'allò misteriós. La infància i allò fraternal també aflora en, de Simon Rieth, i es comptarà amb la presència de, de Kjersti Helen Rasmussen, i, de Michelle Garza, que aborden la temàtica de l'embaràs tortuós i sobrenatural.Entre d’altres, la competició en Secció Oficial també presentarà una mostra d'expressions artístiques molt singulars:, del veterà Rithy Panh, guanyador d'un Os de Plata a la Berlinale per la seva excel·lent contribució artística;, del debutant Andrew Cumming, i, òpera prima de Thomas Hardiman. Aquí podeu consultar tot el ventall de produccions que es veuran en els deu dies de festival.

