, exjugador del, arrasa per. El davanter català triomfa ara al Bruges i aquest dimarts va ser l'del partit de Champions League i un dels candidats a ser-ho de la jornada, que acabarà aquest dimecres. Va provocar i marcar un gol de penal i va donar l'assistència d'un altre en la sorprenent victòria delcontra elper quatre gols a zero al camp dels portuguesos.Com a millor jugador del partit li va tocar comparèixer pel canal internacional de lai allà va demostrar que, la qualitat que ha demostrat sobre el terreny de joc, no l'acaba de tenir parlant l'anglès. "?", comença preguntant-se el jugador ja patint i mig rient per haver-lo de parlar.En un accent ja poc cuidat, Jutglà explica que jugar la Champions és un "somni fet realitat" perquè anys enrere era difícil imaginar una nit com la que va viure aquest dimarts. "All the effors is", assegura el jugador, que s'inventa literalment la paraula per referir-se a recompensar. El moment encara segueix quan explica que li ha preguntat a un company si podia xutar el penal i ell ho ha. "Me, happy to help the team", tanca Jutglà les seves declaracions, que, ja fora de càmera, acaba dient entre riures ", eh".

