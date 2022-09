Un accident fa tallar durant uns minuts el túnel de Glòries en sentit Besòs

⚠️ Afectacions a la mobilitat al túnel de Glòries #C31

sentit Besòs per accident.



❌ Tallada la circulació del túnel sentit sortida ciutat des del carrer de Marina.#infotrànsit pic.twitter.com/6GvnSTQ55k — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) September 14, 2022

Accident a lesde. El xoc entre una moto i un cotxe ha obligat a tallar el trànsit alde sortida de la capital catalana, és a dir, el que va en sentit. Segons ha explicat betevé, l'accident ha deixat ferits de caràcter lleu sense especificar-ne el número. Minuts després, s'ha restablert la circulació pel túnelMentrestant, però, lade Barcelona ha informat del tall de trànsit al túnel que creua la plaça per sota i que l'afectació ha anat des del carrer de la. Els cotxes que arribaven a aquest punt són redirigits per la policia municipal per una via

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor