El món del cinema acumula una setmana tràgica. Després de la mort de Jean-Luc Godard el passat dimarts , l'actriu gregaha perdut la vida aquest dimecres a l'edat de 96 anys. Llegenda al seu país, la intèrpret deixa enrere un llegat cinematogràfic immens: més de 70 papers en mig segle d'intervencions a la gran pantalla. Papas, que patia la malaltia de l'alzheimer des de feia anys, va aconseguir fama mundial durant la dècada dels anys 60 després de la seva participació en grans pel·lícules com The Guns of Navarone (1961), Alexis Zorba (1964), o Z. (1969).a Chiliomodi, a Corintia, va rebre una educació cultural d'alt nivell gràcies al seu pare, albanés, professor de teatre, i a la seva mare, professora. Papas, qui va néixer amb el nom d'(i es va modificar el nom per un de més artístic, i el cognom en casar-se el 1943 amb l'actor Albis Papas) va arribar a interpretar al llarg de tota la seva carrera diversos personatges, tots dones, de la mitologia grega.són algunes de les protagonistes que Papas ha interpretat, entre la gran pantalla i el teatre.Recordada sempre pels seus papers al costat d', també va explorar el món artístic de la música. Va ser aplaudida per grans cineastes de l'època com(qui la va descobrir en el camp de la interpretació) i va gaudir d'un romanç fugaç amb estrelles comPapas, qui va deixar d'actuar el 2004 a l'edat de 78 anys,. Va reclamar al govern de Francisco Camps el pagament d'un contracte com a directora artística de l'antiga Ciutat de les Arts Escèniques de Sagunt que l'executiu havia rescindit abans de temps.

