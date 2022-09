L'aliment que Carles III prohibeix en els seus menús des del 2008

és nou rei deldesprés de la mort de la seva mare, la històrica Elisabet II. Ara que es troba en la primera plana de l'actualitat, són moltes les curiositats que veuen la llum sobre la seva vida i els seus gustos. Si ja es coneixia que el seu plat preferit és elamb bolets i carn de xai, ara ha vist la llum l'aliment que Carles III prohibeix en els seus menús des de fa 15 anys.I és que des de l'any, els cuiners del nou monarca britànic tenen prohibit incloure elen les dietes. No és per un motiu del fet que li agradi o no, cosa que no ha transcendit, sinó per motius animalistes. A Carles III no li agrada la forma en què es crea aquest producte, a través de l'La història comença amb una associacióinformant-lo del maltractament que patien els ànecs per fer el foie-gras. El que llavors eradeva respondre donant l'ordre de no comprar més aquest producte. L'entitat animalista va enviar-li una carta d'agraïment pel gest i per, amb el seu gest, posar el debat sobre la taula.

