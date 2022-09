La reacció de Toni Soler després d'agafar Covid: «Patètic»

Laja ha quedat totalment en un segon pla en les vides de la gent. Dos anys i mig després de l'esclat de la pandèmia, els contagis i els ingressos hospitalaris per la malaltia són pràcticament anecdòtics tot i, que ja només es limiten a l'ús de mascareta al transport públic i en espais sanitaris com ara hospitals i farmàcies.Però, tal com s'esperava, la Covid va venir per quedar-se. L'humoristaen pot donar fe després d'haver-se infectat aquesta setmana, tal com ha anunciat aquest mateix dimecres a Instagram. "", ha manifestat. I és que contagiar-se en aquests moments no és el més habitual. Més tard ha agraït els comentaris d'ànims que ha rebut -entre ells, el de-.Previsiblement, Soler no presentarà el seu Està passant aquest dimecres i se n'ocuparan. El programa d'humor del vespre ha posat en marxa la seva sisena temporada en bona forma. Aquest dimarts, en l'últim episodi presentat per Soler, va obtenir un boni 244.000 espectadors de mitjana.

