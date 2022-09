Arxivada la peça separada de Cornellà del cas Consell Esportiu

La jutge que instruïa la peça separada delque afecta l', segons una interlocutòria difosa aquest dimecres. La magistrada, que ja havia deslliurat el juliol el regidor inicialment imputat i vuit altres persones, ha pres aquesta decisió en considerar que no es poden provar els delictes que havia detectat la Policia Nacional espanyola. Malgrat tot, sí que considera que el contracte que va fer el consistori amb l'entitat esportivaEn concret, admet que el Consell Esportiu de l'Hospitalet,, tal com consta "en lletra petita [dels seus Estatuts] i entre nombrosa documentació". Ara bé, considera que "no entra dins de les funcions dels diferents tècnics i funcionaris" entrar a valorar-ho i, per això, no creu que calgui identificar-hi aquí una infracció penal per als fins ara investigats. Aquest detall, però, "hauria hagut de donar lloc a la nul·litat de l'adjudicació del contracte".L'actuació pública a Cornellà de la UDEF (Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal) de la Policia Nacional espanyola va tenir lloc a mitjans de febrer, amb fins a onze detencions . Durant la investigació de la peça principal que afecta a l'Hospitalet, havia detectatamb aquest consistori que considerava que podrien derivar en delictes de. A banda de la incapacitat estatutària de l'entitat per firmar el contracte, el cos policial analitzava alguns correus amb tècnics del consistori que apuntaven a que l'adjudicació hauria pogut ser dirigida i amb irregularitats que ara la jutge descartaria.Entre la documentació, constava que el Consell Esportiu del Baix Llobregat podria haver percebut unaen l'operació, però els imputats haurien demostrat que es tractava d'un error en fotocopiar fulls del contracte anterior que executava aquesta altra entitat. De fet, no s'haurien trobat evidències que confirmessin que s'haguessin efectuat aquestes transferències des de l'Hospitalet.Igualment, la magistrada tampoc no veu irregular que l'Ajuntament indiqués al Consell Esportiu de l'Hospitalet el, ja que aquesta entitat s'hauria limitat a pagar-los les retribucions mentre que el consistori "seguia sent l'encarregat de l'organització dels Jocs Esportiu Escolars". Així mateix, no considera rellevant que el Consell Esportiuabans d'assumir el contracte, ja que la normativa permetria allargar els terminis si això no perjudica a tercers, els quals no existirien en aquest cas, atès que només l'entitat de l'Hospitalet hauria concorregut a la licitació.L'arxivament d'aquesta peça separada se suma al sobreseïment que afecta a l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona,, qui va estar imputada més d'un any a la causa fins que el juliol se la va exonerar . Sí que es manté la investigació contra qui va ser el seu segon tinent d'alcaldia,, i el seu regidor d'Esports,, tots dos ja dimitits de l'equip de govern local del PSC i per a cadascun dels quals la Fiscalia demana quatre anys i mig de presó en la primera peça que es jutjarà del cas.

