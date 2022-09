Una dona denuncia una agressió sexual en un ascensor del metro de Barcelona

Buenos días. Primero de todo lamentamos la situación que comentas y esperamos que estés bien. Hemos trasladado tu mensaje a nuestro departamento de seguridad y, como ya has realizado la correspondiente denuncia, colaboraremos en todo momento con las autoridades. (1/2). — TMBinfo (@TMBinfo) September 14, 2022

Una dona ha denunciat alsunaque va patir en un ascensor delde, a la parada dede la. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al migdia. Segons el seu relat, va agafar l’ascensor per sortir al carrer i un home va córrer per poder entrar.Ella el va esperar. Durant el, l’home li va dir que la coneixia i li va tocar el cul i els genitals. Segons explica en la denúncia que ella mateixa ha publicat a, es va quedar petrificada de por i no va saber reaccionar, i l’home li va dir que ella l’excitava. Quan es va obrir l’, ella va sortir a pas ràpid i ell la va seguir fins que ella va entrar a la perruqueria on normalment va, on va patir una crisi d’li ha respost també per les xarxes per lamentar la situació i posar-se a la seva disposició. Han traslladat el missatge al departament dei col·laboraran en tot moment amb les

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor