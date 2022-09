No et pot fallar: és la millor llet semidesnatada del mercat, segons l'OCU

La inflació i l'augment dels preus posa en escac les butxaques de moltes famílies, que intenten fer mans i mànigues per aconseguir els millors productes en relació qualitat i preu. En aquesta línia,intenta elaborar diverses llistes, anàlisis i estudis que permetin als ciutadans tenir una espècie de consell o ajuda per aconseguir els millors productes possibles en establiments, restaurants o supermercats. Des de l'entitat, que fan públics tots els seus estudis, no fan diferències entre les marques blanques o aquelles que són conegudes (ja sigui a l'hora d'aplaudir els seus productes o demanar que no es comprin). Els productes bàsics solen ser els que més preocupen als ciutadans. Un d'ells és la llet (en totes les seves variants). L'OCU ha elaborat un estudi per determinar quina és la millor en la categoria semidesnatada i en relació amb la seva qualitat, el preu i les seves propietats nutricionals.és el de la marca blanca d'una cadena de supermercats molt coneguda (i utilitzada) pels usuaris: Mercadona.La llet semidesnatada d'Hacendado ha obtingut una puntuació deen l'anàlisi de l'OCU, considerant la seva compra avantatjosa. Considera que aquesta llet és de bona qualitat i també "una compra mestra".la unitat i en un gran lot de sis litres per 4,68 euros. Per culpa de la inflació, en només mig any, aquest producte ha augmentat fins a 20 cèntims de preu (el pack individual).

