Detenen a Barcelona un home que hauria comès 23 robatoris amb violència

Laha detingut a Barcelona un home al qual reclamaven les autoritats italianes per haver comès, presumptament,Segons han informat les autoritats, l'autor,dins del territori espanyol, ha passat a disposició judicial i queda a l'espera de l'i entrega al cos italià.Els fets es remunten a 2021 a diverses localitats de. Tal com apunten els antecedents, l'organització criminal a la qual pertanyia l'home hauria dut a terme diversos robatoris en una sola nit a través de l'ús de la violència. L'acusata Barcelona, on finalment l'han arrestat les autoritats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor