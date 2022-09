La família que viatja per tot el món abans que els fills es quedin cecs

són els pares deAquesta malaltia és genètica i provoca la pèrdua total o la disminució aguda de la visió amb el pas dels anys.La família viu a Mont-real, al Quebec, però ara es troba de viatge per tot el món. L'objectiu és quevegin el màxim de coses possible per tal de tenir"No els ensenyarem un elefant en un llibre, sinó que els portarem a veure un elefant de debò, omplirem la seva memòria visual amb les millors imatges i les més boniques que puguem".Aquest viatge estava previst el juliol del 2020, però es va haver d'ajornar a causa de la Covid-19. Finalment, van començar l'aventura el març del 2022 i lLa família està compartint alguns moments a través de les xarxes socials A més d'intentar que els seus fills tinguin vistes boniques i reals, la família també espera que aquesta experiència els ajudi aque el dia de demà els permeti enfrontar-se a les dificultats que els presentarà la vida.

