«Hi haurà nova onada»: la Covid i la grip posaran a prova els hospitals a la tardor

Las'ha acabat. Aquesta és la sensació d'aquests últims mesos, especialment els d'estiu. Pràcticament cap restricció es manté en vigència, elsi les seveses troben en mínims històrics d'ocupació per, i el volum informatiu de dades ha disminuït des queha passat de fer actualitzacions diàries a setmanals. La pandèmia, això sí, tècnicament no s'ha tancat perquè l'(OMS) encara ho considera així, malgrat que veu el final a prop Ara, però, ve lai l'experiència dels últims dos anys ensenya que són mesos de més contagis, de més hospitalitzats i de noves. En aquesta ocasió s'hi arriba en unes condicions ben diferents, amb la pandèmia molt a la baixa, però realment hi pot haver un repunt de la Covid quan ja s'ha quasi oblidat. Els experts consultats peraixí ho preveuen, almenys, pel que fa al nombre de contagis."Hi haurà una nova onada". Això és el que consideren, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic;cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron; i, professor i investigador de la Universitat de Leicester i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els tres també destaquen la importància de mantenir el procés dei descarten el retorn demalgrat que discrepen en l'ús de laen el transport públic.El, que ens portarà de nou cap a entorns d'interior, tancats i amb, serà un factor clau en el previsible augment de contagis. "Caldrà veure si és normal o se'ns complica", afirma Trilla. A més, els tres experts destaquen que la gravetat de la situació als hospitals dependrà de com evoluciona també el virus de la. "Fa dos anys que no circula, i aquest cop és probable que ho torni a fer; l'escenari és inèdit", constaten tant Trilla com Campins i Macip.El primer, però, es mostraper les circumstàncies actuals i veu poc probable que calgui "fer passes enrere": "Tenim un percentatge de població molt immune perquè, o bé han superat el, o bé han rebut les diferents dosis de la". El mateix missatge transmeten Campins, que considera que hi ha una "baixa probabilitat" que hi hagi un impacte important de casos als hospitals malgrat que el nombre de contagis augmenti, i Macip, que espera aquest augment de contagis, però no creu que hi hagi un creixement de casos greus ni deEls tres experts consultats per aquest diari destaquen la importància de mantenir el procés deper fer front a la possible arribada de la nova onada. Campins i Macip matisen, però, que lanomés s'ha d'aplicar a la gent d'edat més avançada -preferiblement persones per sobre dels- o a les persones que tinguin alguna malaltia o patologia encara que siguin joves. "No val la pena muntar una novade vacunació massiva amb una incidència tan baixa i el poc seguiment que tindria", assegura Macip.Per la seva banda, Trilla secunda la mateixa idea, però creu que, "si hi ha prou vacunes, s'ha de posar la dosi de record a tothom qui vulgui". El cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'va més enllà i apunta les persones que no s'han vacunat com la principal població de risc en aquest moment: "Se'ls ha de recordar que les vacunes, malgrat que ho neguin, funcionen sobretot per evitar casos greus".La setmana passada, lava determinar que la vacunació de la quarta dosi contra la Covid començarà a partir del 26 de setembre. La campanya de vacunació de la segona dosi de reforç començarà eni en persones més grans de 80 anys, tenint en compte el criteri de major vulnerabilitat. Pel que fa a la campanya de la grip d'enguany, començarà el dilluns 17 d'octubre en funció de lade les comunitats.En aquest sentit, Trilla, Campins i Macip consideren que una altra de les claus per evitar unaimportant de la Covid serà que el virus es mantingui en les diferents variants d'. "El gran problema seria que el virus escapés de les vacunes ja existents", adverteix Campins. Macip també posa èmfasi en els casos de Covid, que són uns 15 milions de persones ai que continuen requerint assistència mèdica, i, per tant, generant un impacte en la capacitat i el funcionament delsSi l'escenari d'un augment de contagis controlat i sense incidència als hospitals es manté, és "molt poc probable", tal com trasllada Campins, que lesque s'han deixat enrere en els últims mesos es recuperin. "Hem preferit conviure amb el virus que aturar-lo" apunta Macip, que per aquest motiu no entendria que es tornessin a imposar. Trilla, per la seva banda, no descarta que alguna"menor" torni, com la recomanació de la mascareta en alguns espais tancats. Ara bé, descarta: "Hauria de sorprendre'ns alguna cosa que no teníem prevista, molt malament hauríem d'anar", apunta.Així, doncs, què passa amb l'última restricció per frenar l'avanç de la? Sobre l'obligatorietat de laal transport públic, l'opinió de Trilla dista del posicionament de Campins i Macip. "És bo continuar-la portant", asseguren la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de li el professor i investigador de lai de la. Al seu torn, Trilla creu que la mesura "ha de caure ja".Campins creu que "si no circulen virusno tindria sentit portar-la", però a la vegada assegura que aquesta no és la previsió, i que, per tant, és necessari que es mantingui vigent: "Cal que anem encara a millor". Macip, en aquest sentit, defensa que la mascareta sigui sempre obligatòria al transport públic, com es fa per exemple al: "Evitariaper sempre". Ara bé, davant el poc seguiment que es fa a metros, trens i busos creu que ja és "" i "poc productiu" mantenir-la.Per a Trilla, en contrast, la mascareta alha de deixar de ser obligatòria davant una incidència tan baixa del virus i també, com apuntava Macip, pel seguiment que se'n fa: "Tothom s'ho passa pel forro". En l'opinió del cap dede l'Hospital Clínic, aquesta mesura en el transport públic hauria de passar a ser només una recomanació per a persones de risc o gent gran, i fins i tot creu que també podria ser útil per persones joves o sense cap malaltia en un context d'hora punta i d'acumulacions de persones en espais tancats.

