Els creadors de «Lost» i «Watchmen» escullen Girona i Barcelona per ambientar la seva nova sèrie

Els creadors de les sèries, han seleccionat Girona i Barcelona per recrear elsque requerirà la seva propera producció de ciència-ficció,. No és la primera vegada que les productores estatunidenques es traslladen a les terres gironines per filmar:dues produccions de ressò internacional, ja s'havien fixat en l'arquitectura medieval que caracteritza a la ciutat del gironès.Segons ha avançat el Diari de Girona, fonts properes al rodatge han apuntat que es realitzarà en diferents indrets de les comarques gironines i, malgrat que no s'ha especificat en quines zones. Així i tot, no representaran les terres catalanes, sinó que simularan escenaris de. La gravació començarà a l'octubre i s'allargarà fins a novembre.Mr.Davis, sota el paraigua de la productora, se centrarà en el conflicte entre la fe i la tecnologia enmig d'una "batalla èpica de proporcions bíbliques". La producció tindrà com a protagonistes els actors, que ja havia treballat amb els guionistes a Watchmen, i, nominada a tres premis Emmy gràcies al seu paper a la sèrie Glow. Aquesta es posarà en la pell d'una monja que lluitarà contra l'omnipotència de la intel·ligència artificial, mentre que el primer interpretarà a la seva exparella, que també té una batalla pendent contra l'algoritme.Amb l'objectiu de buscar figurants per la producció, a Girona s'han organitzatque es faran a partir de dijous al matí al. Des de l'agència han especificat que busquen "tota classe de perfils i edats a partir dels 16 anys".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor