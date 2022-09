El Meteocat detecta gairebé 40.000 llamps a Catalunya en una sola nit

🔴 Gairebé 40.000 llamps! Són els que ha detectat el @meteocat aquesta nit i matinada. Avui sí, baixen les temperatures#ElsMatinsTV3



▶ https://t.co/VANh1KHGbV pic.twitter.com/MIgH6vym1m — Els matins TV3 (@elsmatins) September 14, 2022

deal conjunt del. I mai més ben dit: el(Meteocat) ha detectat gairebédurant les tempestes de la nit i matinada d'aquest dimecres, tal com ja preveien els pronòstics del temps . L'episodi de pluges encara serà vigent durant el dia.Dels 39.500 llamps que han visitat Catalunya durant aquest episodi, 6.077 han caigut dins de Catalunya i 2.133 han arribat a tocar terra. Les comarques més afectades han estat el(960) i el(897). Les pluges han regat tot el país, amb més o menys moderació. Destaquen els 40 litres aels 37 ai 35 a, aquests últims en forma de calamarsa. Els ruixats han anat acompanyats de forts cops vents, sobretot a la costa.L'avís del Servei Meteorològic de Catalunya () per ruixats intensos durant aquest dimecres ha començat a la matinada, s'allargarà durant el matí i acabarà, per ara, a partir de les 14 hores. El perill màxim a tot Catalunya és d'u sobre sis, de nivell moderat, mentre que Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat.El mapa de perill serà molt similar al que s'havia donat al dimarts. Les pluges intenses poden donar-se principalment a les, el, la demarcació dei les comarques delper la part oest, a més del litoral barceloní, delalpassant pel. En els diferents territoris en alerta es poden acumular 20 litres en 30 minuts i els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i de ratxes fortes de vent.En la mateixa línia, el final de la calor ja té data i és més a prop del que sembla . El punt d'inflexió ja ha començat a notar-se a partir d'aquest mateix dimarts i és a partir de dimecres, a molt estirar dijous, que lesbaixaran arreu del territori i, de cara al cap de setmana, seran fins i tot més inferiors del que acostumen a ser en aquesta època de l'any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor